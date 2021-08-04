高端疫苗簡介「缺保護力資料」 陳時中直言：就是沒做第三期嘛

高端疫苗已列入公費施打意願平台，供民眾勾選，不過疾管署對高端疫苗的簡介，卻沒有提出任何保護力資料。衛福部長陳時中昨天坦言，因為高端沒有做第三期，所以不能生出保護力資料；對此，台北市議員羅智強怒轟，這種疫苗誰敢打？

羅智強今(4)日在臉書發文指出，疾管署官網把國際廠牌疫苗的保護力寫得清清楚楚，卻獨漏高端疫苗竟然沒有保護力的數據；陳時中對此表示，因為高端沒有三期試驗，所以不能生出保護力資料；這個說法真的是太扯！既然沒有保護力資料那就老實完成試驗，而不是搞出全球獨步的免疫橋接，把人民當成免費的白老鼠。

高端疫苗。（圖／食藥署提供）

陳時中還稱「做蛋糕都會失敗，更何況高科技的東西？」這讓羅智強超傻眼，直呼「拜託！」蛋糕失敗死不了人，但疫苗打錯可是會死人的！

羅智強表示，過去行政院長蘇貞昌說買疫苗像買冷凍雞腿，如今衛福部長陳時中說生產疫苗像是做蛋糕，這兩個活寶幹話王掛保證的高端疫苗，「你敢打嗎？」