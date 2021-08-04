歐洲太空總署（European Space Agency）今天表示，土耳其和賽普勒斯炙人的熱浪，已導致地表溫度本月第2次超過攝氏50度。

法新社報導，數十年來最嚴重的野火，已在土耳其的地中海與愛琴海岸延燒一週。鄰國希臘先前表示，創紀錄的熱浪和氣候變遷有關。

歐洲太空總署公布一份包括賽普勒斯在內的該地區地圖，顯示大塊區域為深紅色。

歐洲太空總署在聲明中表示：「顯而易見，土耳其和賽普勒斯地表溫度已再度飆破攝氏50度。」

先前一份地圖是來自哥白尼計畫「哨兵3號」（Copernicus Sentinel-3）衛星蒐集的數據，在7月2日顯示類似影像。

聲明說：「雖然天氣預報使用預測的大氣溫度，這個衛星儀器測量來自地球輻射的真實能量，描繪出地表的真實溫度。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）描述地表溫度是「在某地區碰觸地面感受到地球『表面』有多熱的溫度」。

土耳其南部各地氣溫皆超過攝氏40度，導致用電量激增，安卡拉和伊斯坦堡等多座城市昨天大停電。

因氣候變遷之故，世界各地發生熱浪的機率升高，科學家預估，隨著全球氣溫攀升，熱浪發生的次數將變得更頻繁、更強烈。