儘管對Delta新冠變種病毒感染激增的擔憂，使樂觀的企業財報季失去一些光彩，但蘋果和醫療保健類股上漲帶來提振，周二美股三大指數同步收高，標普500指數更再創歷史收盤新高。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲278.24點或0.8%，為35,116.40點。標普500指數漲0.82%，為4,423.15點，創下歷史收盤新高。那斯達克綜合指數漲0.55%，為14,761.29點。

標普500指數11大類股普遍上揚，僅通訊服務股收跌0.19%。因油價下挫而跌深的能源股，周二股價反彈收漲1.84%，表現最佳，其次為醫療保健股漲1.41%。

費城半導體指數上漲0.57%，收在3,396.66點，亦創歷史新高。

Harris Financial Group常務合夥人Jamie Cox表示，儘管在某些地方仍有疫情，但不會發生大規模的經濟關停，我認為這顯示消費情勢超級強勁，這是真正讓市場持續走高的主要因素。

蘋果收漲1.26%，扭轉上周的跌勢。

但包括網飛、特斯拉和臉書等其他重量級科技股則繼續走跌，使以科技股為主的那斯達克指數漲幅受抑。

工業材料製造商杜邦（Dupont）和傳媒公司Discovery Inc等美國企業上季業績優於預期，但由於投資人逢高獲利了結，終場股價收黑。

中國持續深化監管審查，使全球科技業陷入緊急不安。在恐成為中國監管機關下一個整治目標的陰影籠罩下，中國社群媒體和遊戲巨頭騰訊股價重挫，受此拖累，美國和歐洲的遊戲股下跌。

《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）遊戲開發商Take-Two Interactive Software Inc營收展望不如預期，股價暴跌7.71%。

受惠於併購題材，Translate Bio飆升29.23%。此前法國賽諾菲（Sanofi）同意以32億美元收購這家美國生技公司。

Under Armour和Ralph Lauren調升全年營收預測，股價均大漲逾 6%。

網路券商羅賓漢（Robinhood）飆升24.20%，收在46.80美元，遠超出上周掛牌的首發價。

根據Refinitiv提供的數據，總體而言，標普500指數成份股第二季獲利估計成長約90%，遠優於7月初所預估的成長65.4%。

Harris Financial Group常務合夥人Jamie Cox表示，業績報告仍非常強勁或優於市場預期，這讓我相信人們低估了復甦的力道。

周二公布的數據顯示美國工廠訂單繼上月成長2.3%後，6月進一步增長1.5%，優於經濟學家預估的月增1%。

市場焦點將轉向本周晚些時候公布的美國服務業數據和7月非農就業報告。