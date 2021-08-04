大家還記得 7 年前曾隨哈薩克國家隊來台的排球正妹「莎賓娜」（Sabina Altynbekova）嗎？

隨著今年東奧的登場，許多人也想起了這位「12 頭身」排球選手，身高 182 公分的莎賓娜，在 2014 年來台參加亞洲青年女子錦標賽時，就靠著一頭齊瀏海、洋娃娃臉蛋和腿長 120 公分的高挑身材，火速登上各大媒體版面，引發台灣網友爭相關注。

在那之後，她的名氣很快地就紅遍全亞洲，2015 年時便加盟日本企業女排球隊 GSS 陽光隊，同時受邀登上許多節目，人氣再次達到巔峰。然而，莎賓娜在日本發展沒多久，就因為健康因素返回哈薩克治療，隔年與 GSS 陽光隊合約期滿後便離開了日本。

回到哈薩克後，莎賓娜並沒有放棄排球，經歷一段埋頭苦練後便順利地成為先發國手。然而，這些年來，外界也發現她的容貌似乎變了許多，不僅嘴唇變得更加豐滿、鼻子變挺，整張臉蛋看起來也僵硬不少，慘被網友直言是「塑膠臉」，但也有人猜測只是修圖、妝容的關係，認為莎賓娜並沒有整型。

2020 年聖誕節，莎賓娜在 IG 貼出了一張結婚公證照「宣布升格人妻」，據悉，她的丈夫是哈薩克當地的電商巨頭，擁有雄厚資產和超過 185 公分的身高，外型頗為登對。自此之後，她也專心投入於人生新階段，經常與丈夫在社群上 po 出各種遊山玩水照曬恩愛。

從莎賓娜最近上傳的照片來看，很明顯就能感受到她整個人都看起來更加成熟了，不論是大旁分的長捲髮還是各種時尚穿搭，都讓今年年僅 24 歲的她散發著一種成熟名媛味。

從昔日的「排球美少女」到如今的「幸福人妻」，即便不常再能看到莎賓娜在場上打球的身影，但只要提到她的名字，想必許多人都還是會想起當年被她的魅力所傾倒的時光吧！

(本文由 JKF 提供)