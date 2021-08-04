42歲「歐弟」歐漢聲2014年和小8歲陸籍鄭雲燦領證結婚，隔年在捷克布拉格甜蜜舉辦婚宴，風光迎娶美嬌娘，未料今（4日）無預警宣布離婚，震驚外界。歐漢聲過去帶鄭雲燦上節目時，坦言太太曾意外流產，令他十分自責，果斷拋下事業陪伴老婆。

歐弟和鄭雲燦育有5歲女兒JoJo、2歲女兒Rossi，婚後1年忽然放下節目《綜藝大熱門》、《天天向上》等主持工作，除了讓觀眾錯愕，還傳出可能被排擠或其他原因才辭退，對此歐弟去年和鄭雲燦參加真人秀節目《婆婆和媽媽》揭露原因，他表示自己婚後忙著衝刺事業，無暇照顧太太，「那個時候她在北京，因為沒有人照顧她，然後她準備要搬來台灣時，第一個小孩就掉了。」

歐弟得知這個不幸的消息時，內心相當的崩潰，「我覺得很對不起她這樣子，所以我當下做了個決定，決定停止我所有的工作，讓她好好安頓在台北。」鄭雲燦爆料剛來台灣時，打開家中的冰箱竟空空如也，歐弟認：「對，我家什麼都沒有，生活痕跡都沒有」，也因為這件事，讓他體悟到自己已有家庭，鄭雲燦則在一旁笑虧家裡超亂，不過她說雖然亂，夫妻有時候吵吵鬧鬧也是日常，此時林志穎母親提醒夫妻間不要冷戰，很浪費時間，歐弟聽完馬上回：「對，浪費時間，趕快好了就好了。」

想不到歐弟今（4日）透過臉書證實恢復單身，「經過了6年多的磨合與溝通，很遺憾兩人還是沒辦法找到更好的相處之道，很遺憾要通知所有人，我們已辦完了離婚手續。」他表示和鄭雲燦走不下去，分開是兩人想到最好的方式對待子女和彼此，雖然無法繼續當夫妻，但當一輩子的家人是共識，願各自安好、不被打擾。