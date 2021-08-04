南投20家安穩僱用計畫大廠聯合徵才，月薪逾40K採視訊面試。（中彰投分署南投就業中心提供）

國內新冠肺炎疫情日漸趨緩，正值社會新鮮人求職旺季！勞動力發展署中彰投分署南投就業中心，特邀集20家已申請「安穩僱用2.0計畫」的廠商辦理視訊聯合徵才活動；包括有國際或全國市佔率排名第一的知名供應鏈大廠共釋出多達250個職缺，4日前線上預約登記，並於5、6兩日進行4場次視訊面試。

中彰投分署長林淑媛指出，正值社會新鮮人投入職場的旺季，南投就業中心將藉由視訊系列聯合徵才活動，以簡訊通知符合「安穩僱用2.0計畫」資格的失業民眾，轉介其投入職場，一方面解決南投轄區內廠商缺工問題，另方面也能促進失業民眾安穩就業。

「安穩僱用視訊系列聯合徵才活動」獲得知名企業相挺，包括市佔率近九成的藍牙胎壓偵測器製造商-系統電子股份有限公司、全國半導體導線架第一大廠的順德企業、成功打進西門子與MVOW供應鏈的上偉碳纖複合材料、國內最具規模的鋸子專業工廠久允工業…等大廠，都加入本次活動求才的行列，共將提供250個職缺。

南投就業中心表示，其中有參與求才廠商所開出的高階品保主管、工程師、國內資深業務、財會部主管、研發經理等職缺，每月經常薪資達4萬元以上。

南投就業中心說，有意報名參加徵才活動的民眾，請事先掃描QR Code下載求職登記表，並將該表及需要諮詢之問題寄到[email protected]，或電洽南投就業中心服務專線（049）2224094分機55莊小姐；另想同時登記參加安穩僱用計畫，以利上工後領取獎勵金的民眾，也請事先上「台灣就業通」該計畫專區線上報名。

為提升當日視訊面試成功率，建議參加民眾事前準備工作不可少，包含測試電腦或手機軟體連線情形，可預先模擬演練面試口語表達，且面試當天請找個乾淨明亮、安靜不受干擾、網路順暢的空間進行視訊，並建議提早5分鐘以上進入線上會議室做準備，如有問題可就近洽該中心或鄉鎮市就業服務台協助。