Free agent G Patty Mills has agreed to a two-year $12M deal with the Brooklyn Nets his agent Steven Heumann of @CAA_Basketball tells ESPN. Deal includes a player option. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3 2021

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基4日爆料，馬刺「板凳暴徒」米爾斯將跟籃網簽下兩年1200萬美元，正式成為籃網「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登身邊最強綠葉，尷尬的是，米爾斯5日就要披上澳洲球衣，跟杜蘭特領軍的美國男籃爭搶東奧金牌戰門票。

過去10年都在馬刺效力的33歲老將米爾斯，曾在2014年幫助馬刺奪下NBA總冠軍，上季場均10.8分、2.4助攻，堪稱馬刺最佳第六人，如今選擇離開馬刺加盟籃網，相信能在厄文或哈登下場休息時，持續提供籃網最及時的支援火力。

不過米爾斯如今卻在日本東京確認自己加盟籃網，也讓明天中午12點15分開打的這場美國遭遇澳洲之戰更添話題，因為美國男籃先前曾在熱身賽以83比91不敵澳洲，這場比賽澳洲表現最好的球員就是米爾斯，他攻下全隊最高22分。

在NBA未來兩年都成籃網隊友的米爾斯與杜蘭特，或許明天可在場邊好好聊一下，只是為了各自為了自己國家隊出戰，相信米爾斯與杜蘭特還是「親兄弟明算帳」，暫時都會拋開NBA隊友包袱，只是向來好勝的杜蘭特，恐怕不希望米爾斯明天打太好吧！