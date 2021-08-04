台股加權指數4日開在17588.64點，呈現小漲，世界先進（5347）第二季毛利率、營益率續揚，EPS為1.59元，創歷年單季新高，股價跳空開高，直奔漲停板價133.5元，帶領半導體族群向上拉升，電子成交比占逾六成，台股早盤上漲逾50點。

中國大陸打壓國內科技業、帶動資金逃向美國科技巨擘，再加上生技類股跳漲，促使美國四大指數全面收高，其中標準普爾500指數、費城半導體指數皆創歷史收盤新高紀錄。

道瓊工業平均指數8月3日終場上漲0.8％（278.24點）、收35116.40點。

那斯達克指數上漲0.55％（80.23點）、收14761.29點。費城半導體指數上漲0.57％（19.17點）、收3396.66點，創歷史收盤新高。

中信投顧指出，3日台股順利擺脫K棒紅黑相間格局，並力守8月2日長紅上緣，且盤中震盪亦相對平和未見回測下檔短均支撐來看，顯示目前多空籌碼調整，應已逐漸進入階段性平衡狀態，預期台股仍有朝月線推升機會。

不過，從美國聯準會示警Delta病毒恐拖累復甦來看，全球疫情發展似乎有出現拐點變化跡象，而目前美歐股市多處高檔，並呈現技術性背離結構，短線降溫風險亦見明顯攀高，尤其台股人氣退潮速度超乎預期，現階段台股要有大行情表現的可能性並不高。

選股布局上仍應回歸基本面，以基期相對較低或技術面降溫的標的方向著墨。