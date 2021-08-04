「歐弟」歐漢聲今（4日）早在網上發表離婚聲明，與小8歲重慶太太鄭雲燦的6年多婚姻畫下句點，而翻開歐漢聲社群網站，兩人前陣子都鮮少互動，而歐漢聲最後一次提妻是在今年4月，他大讚鄭雲燦的好手藝，而在歐漢聲事後曬出的自拍照中，他身形也明顯瘦很多。

歐漢聲的微博充滿女兒和重機，他也不時分享疫情期間的父女天倫日常，歐漢聲隻字未提鄭雲燦，而距離歐漢聲最後一次提太太，是在今年4月，歐漢聲曬出美食照並大讚鄭雲燦：「老婆好手藝配電影」。

歐漢聲微博全文。（圖／取材自歐漢聲微博）

之後在歐漢聲曬出的近照中，積極健身的他，瘦到肚子消風，而歐漢聲在7月的自拍，還遭網指臉型變尖、身形明顯變瘦，網友紛紛驚呼：「怎麼瘦成這樣」、「瘦好多」、「怎麼瘦了這麼多？都太不像你了」、「好久沒露面（偷偷瘦了，變帥」。

歐漢聲瘦了不少。（圖／取材自歐漢聲微博）

對於離婚一事，歐漢聲今早發聲明中表示，經過6年多的磨合和溝通，遺憾兩人還是沒辦法找到更好的相處之道，遺憾宣布「我們已辦完了離婚手續」，不過歐漢聲強調，兩人有緣成為夫妻和父母，想必是為了有更好的未來，但如今卻走不下去「和平分開是我們想到最好的方式」，雖然歐漢聲和鄭雲燦無緣以夫妻關係繼續，但兩人有共識當一輩子的家人，歐漢聲認為，與其稱世上多一對怨偶，不如說是多了2個可以給更多愛的爸媽。