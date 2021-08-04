顏寬恒辭國民黨副秘書長 駁黨主席選戰前跳船：不要做過多揣測

前立委、國民黨副秘書長顏寬恒今（4）日宣布請辭國民黨副秘書長一職，顏寬恒說，他在黨主席改選的前夕，決定歸還黨職，是要把全部心力放回故鄉。國民黨主席江啟臣也在同一時間回應，「謝謝哥們一路相挺，回歸故鄉換我挺你，兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。」

顏寬恒在臉書表示，一年前在江啟臣主席號召下，自己說過，會義不容辭貢獻一己之力，擔任黨的副秘書長職務；而如今在黨主席改選的前夕，顏寬恒決定歸還黨職，把全部心力放回故鄉。

過去的一年中，顏寬恒指出，他的鄉親遇到了缺水、跳電、經濟下滑，以及疫苗不足的困境，這一切都讓他感同身受，自己也同樣還在疫苗系統中排隊，從小到大喜歡的小店也一間一間的收攤，故鄉也有越來越多的人需要待用餐，「寬恒很努力，但這場仗需要寬恒全心全力的參與。」

顏寬恒感謝江主席和所有同袍的謬愛，但他也說，這場仗是他自己的戰爭，要跟鄉親一起並肩度過難關，「自己的鄉親自己幫，自己的故鄉自己救，鄉親既然需要寬恒，寬恒就該回應他們」。

「兄弟，要為故鄉爭回一口氣！」江啟臣則透過臉書回應，表示可以體會寬恒的感受有多麼深，也讓他體會到，要找回故鄉的幸福與光榮感，這場仗需要全心全力的參與。「寬恒不好戰，但絕不畏戰，鄉親的苦，他於心不忍，他要回應鄉親的期盼，也是我們對他的期盼。」江啟臣也向顏寬恒喊話，「這不是你自己的戰爭，你不孤單。我們所有人都挺你到底，找回鄉親的幸福，故鄉的光榮。」

回想2020年大選的挫敗，江啟臣坦言，那是國民黨最低潮的黑暗時刻，他立委雖然順利連任，卻毫無欣喜之情，因為除了總統敗選以外，自己的好兄弟顏寬恒卻惜敗，未能順利連任，讓他感到空前的壓力與孤獨，似乎國民黨未來存續的擔子，都壓在中生代的身上了。

後來江啟臣當選國民黨主席，他說，這是黨最困難的時候，民調也只有蒼白的12%，但在邀請顏寬恒擔任黨職時，顏說「中生代要團結，義不容辭」，二話不說就答應。二月時江啟臣宣布競選連任，顏也幾乎是第一個跳出來支持他的決定，所以當顏寬恒下定決心回歸地方經營時，江啟臣也二話不說一口答應，因為他知道，寬恒要為故鄉做更多重要的事了。