警戒降級已1周，新北市長侯友宜4日在市政會議中表示，新北陸續分梯次開放餐廳內用等措施，但他認為，現階段沒有輕鬆條件，除希望老天保佑Delta病毒不要進來，政府單位更要用比三級警戒高出十倍的規格，以四級的心態強化管理，過去新北從二級到三級只花4天，現在搞不好2天就會升級，全世界降了又升是常態，開放就要管理，不然就不要開放。

侯友宜說，餐廳內用開放兩天，經發局去實地現勘，目前餐廳內用開放僅有一半開放，大部分的人都還是蠻擔心的，脫下口罩的飲食行為，非常容易成造成傳播鏈，尤其家庭集體吃飯，更容易造成破口。

侯友宜指出，新北傳播鏈還沒阻斷，最沒有條件掉以輕心，這幾天的每個個案，不可以輕鬆放過，尤其低度活動已經逐漸開放，政府單位更應該用比警戒三級高出十倍態度強化管理，每個個案都要更重視，否則快速把病毒帶上去。

侯友宜說，新北市從警戒二級到警戒三級個案數從個位數到百位數只花四天時間，這次降到二級，搞不好不用四天，兩天就會升級。

侯友宜表示，每天觀察指標非常重要，只要一有不對勁就要收，全世界降了又升是常態，沒有降了就永遠不會回頭的，有賴大家全力防疫，也希望老天護佑台灣，不要讓Delta變種病毒進來。

侯友宜說，擋住非常不容易，加上內部現在狀況還沒清理完畢，政府更應該用四級的態度管理，讓民眾安心度過警戒二級。

侯友宜說，板橋某醫院發生群聚個案，不要以為清消完就可不會有事，區公所等高風險主管機關也要做好防疫，餐廳內用只要不守規矩就開罰，嚴重該處裡就處裡，該開放就要管理，沒有辦法管理就不要開放。