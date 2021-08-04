警方指出，該男子原來是瘋奧運，躺路邊淋雨祈「遇水則發」中大獎。（警方提供）

中南部接連幾日暴雨席捲，台中市警察局第四分局南屯派出所巡佐曾耀堂、警員周以鈞執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱南屯區黎明路與文昌街口有一名男子倒臥在彩券行門口，員警馳赴現場，喚醒男子並攙扶至騎樓稍事休息；原來該男子是瘋奧運，躺路邊淋雨祈「遇水則發」中大獎。

洪姓男子向員警表示，近日東奧體育賽事如火如荼舉行，自己特地從清水搭公車至南屯區買運動彩券，因雨勢過大，索性躺在路邊淋雨，認為「遇水則發」，期盼中大獎，結果反而引起員警上前關心。員警確認洪男身體健康狀況無虞後，協助代叫計程車送其返家。

警方指出，全國熱衷東京奧運賽事，大幅提升購買運動彩券熱潮，洪姓男子向員警表示，因曾在南屯區上班，對周邊的環境很熟悉，特意從清水搭公車至南屯區買彩券，以行動支持東京奧運中華健兒，因遲遲未見雨勢轉小，異想天開躺在店門口，想要「遇水則發」，幸運中獎，財神爺還沒降臨，就先看見員警上前關心，臨走前不忘感謝熱心員警無畏雨勢關懷其安危。

黎明所長江松泳表示，近期西南氣流引發強降雨，民眾外出時務必注意自身身體狀況，可線上查詢各處淹水或封閉路段，留意交通狀況，雨天視線不佳，如出門盡量穿著亮色系衣物，才能快樂出門、平安回家 。