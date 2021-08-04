一名張姓男子先前於高雄市某3間國小擔任直排輪教練，卻利用職位藉機性侵、猥褻7名孩童，還向孩童謊稱「這是我們的祕密」。二審依妨害性自主罪，加重判刑10年6月，經上訴最高法院遭駁回，全案定讞。

判決書指出，張姓男子為高雄市某3間國小之直排輪教練，卻利用職位，於2019年8月間向家長佯稱要帶當時年僅7歲的男童A與B參加溜冰活動，實則帶往某汽車旅館，拍下2童的全身裸體合照，並向男童謊稱，「這是我們的祕密」，恐嚇其不得向家長張揚。

同年9月至11月間，曾男4度帶著A童前往汽車旅館，逼男童為其口交、以手搓揉男童生殖器或用其生殖器在A童臀部外摩擦。同年7月至8月間，趁著載7歲的C童返家路上，打開A片給男童看，同時以手搓揉男童生殖器並拍照。案經其中一位男童將張男的行徑告訴母親，全案才曝光。

一審高雄地方法院斥責張男利用其作為社團指導老師之身分，趁男童及少年正逢年少懵懂之時及對他之絕對信任，誘逼性交、猥褻或拍攝猥褻照片，嚴重影響男童及少年身心之正常發展，但考量他符合自要件、坦承犯行，判刑9年6月。

二審高雄高分院認為，張男有1件犯行不符合自首要件，且他雖然與部分被害人達成和解，但仍有部分男童家長不願原諒他，且希望法官量處男童成年前不宜出監之刑度，將張男改判刑10年6月，上訴後，最高法院駁回確定。

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