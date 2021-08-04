柔道男神楊勇緯在臉書發文，對台中市提高獎勵金，感謝來自台中家鄉的溫暖。（摘自楊勇緯臉書、盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕3日宣布台中市提高奧運金牌激勵金300萬元；銀牌獎金200萬元；銅牌獎金100萬元。在東奧勇奪柔道銅牌的楊勇緯在臉書表示，謝謝台中市政府以實際行動力挺運動，大家一起為奮力追求夢想的運動員加油。網友紛留言「加油」，還有網友趣味留言「丈母娘愛你」，「柔道男神」即使在隔離中，仍繼續圈粉。

為獎勵中市籍奧運國手為國爭光，勉勵再接再厲備戰2024巴黎奧運，盧秀燕布台中市提高奧運金牌激勵金300萬元；銀牌獎金200萬元；銅牌獎金100萬元。為全國各縣市獎金最高的城市。

同時，提高身心障礙運動選手參加帕拉林匹克運動會的激勵金額度，金牌選手100萬元；銀牌60萬及銅牌40萬元，不只是倍增，更是「數倍增」，藉此激勵優秀選手，為台中爭光。

楊勇緯獲悉台中市大手筆加碼後，在臉書發文表示，「謝謝台中市政府以實際行動力挺運動」，透過激勵獎金加碼，鼓勵台中在地奧運參賽選手，為即將登場的帕奧選手們打氣，邀請大家一起為奮力追求夢想的運動員加油。

他也特別標註：台中力挺運動、東京奧運、台灣加油及來自台中家鄉的溫暖。

盧秀燕說，每個家庭培育運動選手都不容易，而參加四年一次的奧運更是無上光榮，此屆東京奧運，我國好手表現精彩，不只激勵國人，也讓運動的價值被彰顯，在重新檢視激勵金額度後，決議針對過去設定的激勵金再「破格加碼」。