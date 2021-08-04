「盧碧」颱風生成！中央氣象局稍早將廣東沿海的熱帶性低氣壓TD11，命名為輕度颱風「盧碧」，預計將接近台灣海峽，周四至周六距離台灣最近，預估今晚發布海上颱風警報，目前預測會先往北登陸福建，再轉東北沿著大陸華南沿海北上的機率較高。屆時中南部、澎湖、金門風雨最強，中南部可能會再迎來一波降雨高峰。

氣象局表示，「盧碧」颱風生成，不排除今晚發布海上颱風警報，是否發陸警仍要觀察，預估颱風路徑可能從福建、廣東一帶登陸，但不確定性高，仍要持續觀察。周四至周六(5日至7日)受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨；中南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書也指出，盧碧本身有沒有進來不是重點，即便走貼著大陸的這條路，雨還是免不了，尤其是中南部、澎湖、金門。主因在於盧碧颱風南強北弱的結構，南側是強勁的西南風，對流旺盛，目前預報來看，可能會隨著盧碧的北上，連帶的被拉到台灣上空，西南風增強，雨勢當然就會再次增強。澎、金更不用說，可能直接進入暴風圈，預計這個周末，中南部可能會再迎來一波降雨高峰。

另外，氣象局表示，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓（TD12），距離台北東南東方約410公里，未來雖有增強為輕度颱風的趨勢，不過將朝日本方向前進，直接影響台灣機率低。