統一超(2912)7-ELEVEN上半年稅後盈餘為44.78億元，年減12.05%，每股盈餘為4.31元，7-ELEVEN會員服務平台持續優化經營，隨著防疫警戒鬆綁降為二級，台灣7-ELEVEN及轉投資事業營運持續回穩，下半年營運動能樂觀可期。

2021年上半年台灣7-ELEVEN持續積極展店，以OPEN POINT O2O打造全台最大、跨品牌數位會員服務平台，藉由i預購與行動隨時取串聯會員獨享優惠策略，強化虛實整合，打造就近買、安全付、安心吃購物環境，使得營收穩定成長；轉投資事業統一生活、統一精工、統一速達、博客來及上海7-ELEVEN等，業績皆較去年同期成長，有效降低外部疫情干擾營運衝擊。

2021年第2季合併營收為635.93億元，年成長3.42%，營業毛利為211.3億元，單季合併毛利率為33.23%，稅後盈餘為17.68億元，單季每股盈餘為1.7元；累計上半年合併營收為1286.47億元，較去年同期成長3.3%，營業毛利為433.12億元，合併毛利率為33.67%，稅後盈餘約49.19億元，較去年同期減少12.01%，歸屬於母公司稅後淨利約44.78億元，較去年同期減少12.05%，每股盈餘為4.31元。

截至今年上半年，7-ELEVEN門市店數共達6210家。

商品創新部份，7-ELEVEN持續開發具話題性與差異化商品，讓消費者就近買、安全付、安心吃，跨界攜手請客樓、21Plus等名店合作聯名鮮食；擴大「天素地蔬」專區、與素蔬食知名品牌合作開發聯名新品，並攜手知名店家推出聯名商品等，成功帶動鮮食整體業績成長。

在服務創新部分，統一超「i預購」低接觸購物型態，居家自煮風氣盛行，冷凍調理食品與生鮮蔬果組合銷售成長，並掌握端午、中秋節令商品與團購美食銷售，帶動上半年預購業績成長2成。疫情期間網購需求大增，加速宅經濟發展，今年新推出的「冷凍交貨便」、「快收便」服務快速成長，交貨便、賣貨便持續提供常溫與冷凍貨物運送服務，帶動相關業績成長超過25%。

看準外送商機，7-ELEVEN與統一超商轉投資事業等7大品牌導入foodomo的外送、店取服務，已有2,500家7-ELEVEN門市與foodomo合作，門市外送訂單量亦較疫情前成長6成以上，創造新成長曲線。

7-ELEVEN也優化會員經營，OPEN POINT部署i預購、行動隨時取，並串聯3大支付(OPEN錢包、icash2.0、icash Pay)會員專享優惠，提升OPEN POINT點數兌換實用性與擴大使用範圍，OPEN POINT點數質量並進，深化1300多萬名會員黏著度；再者，門市架構「就近買、安全付、安心吃」聚焦防疫補給、低接觸服務兩大需求，具體滿足會員多元購物體驗，有效帶動會員貢獻度與活躍度倍數成長。

邁入第3季，統一超表示，7-ELEVEN會員服務平台持續優化經營，整合三大外送品牌，首創外送業者入口平台「OPEN送」，全新智能團購平台「i划算」服務，打造全台最大、最便利的O2O熟客生態圈；更攜手foodomo與知名飯店、餐廳首創雲端餐廳「i美食」；門市與「i預購」平台陸續推出差異化新品，並掌握中元、中秋節令商機等，持續架構被消費者依賴的服務平台，推出不同的生活提案滿足消費者各式需求。

統一超表示，隨著防疫警戒鬆綁降為二級，台灣7-ELEVEN及轉投資事業營運持續回穩，下半年營運動能樂觀可期。