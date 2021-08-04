在包括英國BP和法國興業銀行(Societe General)等重量級企業強勁獲利表現下，歐股周二收盤連二漲，指數再創新高；然而在對有關Delta病毒以及中國監管單位的擔憂下，限制了股市上漲幅度。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.93點或0.20%，為465.38點。股市在早盤曾陷入負數區間。由於對全球疫情的擔憂，旅遊休閒股下跌2.6%。科技股也受挫。

石油和天然氣股上漲。英國石油巨擘BP大漲5.6%；BP上季獲利上揚，並宣布提高派息，並加大股票回購力度。

法國興業銀行大漲6.4%；該行上調全年獲利預期。渣打銀行上漲1.0%；該行今年上半獲利高於預期。

歐股上市公司至今有逾半數已經公布財報，其中有66%企業其業績表現優於分析師預期。預計歐企上季獲利將飆升140%。

中國官方把矛頭對準影音遊戲製造商，科技股受到影響。對騰訊持有大量股票的荷蘭公司Prosus大跌6.9%。影音遊戲製造商育碧(Ubisoft)和Embrqacer分別下跌5.0%和3.7%。

德國晶片製造商英飛凌跌0.4%。該公司警告馬來西亞生產基地因疫情的大規模停工。

BMW大跌5.2%。該豪華汽車製造商上調今年獲利預期，但是警告，全球晶片短缺和原物料上漲，將傷害下半年表現。

歐洲汽車製造商Stellantis大漲4.2%。該義大利/法國集團上調全年營益率目標。

全球最大貨櫃運輸公司快桅(Maersk)跌2.0%。全球供應鏈的混亂，推升了運費，部分分析師將快桅的前景調整為「保守」。