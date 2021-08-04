逢低買進，周二馬來西亞棕櫚油小幅反彈；因前一交易日大馬棕櫚油重挫近6%，較低的價格吸引投資人逢低買進，支撐馬來西亞棕櫚油上漲，但因7月份出口量下滑，令市場對於供過於求的擔憂仍在，因此限制漲幅。

周二(8/3) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 10月棕櫚油期貨終場上漲23馬幣，或約0.6%，至每噸4143馬幣（約982.2美元），而近月棕櫚油約漲1%，至每噸4489馬幣；大連期交所近月豆油持平，近月棕櫚油持平；芝加哥期交所近月豆油約跌2.1%。(商品行情網)