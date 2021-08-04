逢低買進，周二馬來西亞棕櫚油小幅反彈；因前一交易日大馬棕櫚油重挫近6%，較低的價格吸引投資人逢低買進，支撐馬來西亞棕櫚油上漲，但因7月份出口量下滑，令市場對於供過於求的擔憂仍在，因此限制漲幅。
周二(8/3) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 10月棕櫚油期貨終場上漲23馬幣，或約0.6%，至每噸4143馬幣（約982.2美元），而近月棕櫚油約漲1%，至每噸4489馬幣；大連期交所近月豆油持平，近月棕櫚油持平；芝加哥期交所近月豆油約跌2.1%。(商品行情網)
逢低買進，周二馬來西亞棕櫚油小幅反彈；因前一交易日大馬棕櫚油重挫近6%，較低的價格吸引投資人逢低買進，支撐馬來西亞棕櫚油上漲，但因7月份出口量下滑，令市場對於供過於求的擔憂仍在，因此限制漲幅。
周二(8/3) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 10月棕櫚油期貨終場上漲23馬幣，或約0.6%，至每噸4143馬幣（約982.2美元），而近月棕櫚油約漲1%，至每噸4489馬幣；大連期交所近月豆油持平，近月棕櫚油持平；芝加哥期交所近月豆油約跌2.1%。(商品行情網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。