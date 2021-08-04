圖為政府去年發行的振興三倍券。（中時資料照）

圖為受疫情影響，店家暫停營業。（資料照/王英豪攝）

行政院傳出規劃在9月發放振興五倍券，引發外界爭論，不過在野黨仍主張發現金。民眾黨立委蔡壁如今在臉書上傳一張圖表，比較振興券及現金的差異，並指出「現在是救急、救命的時刻，人民的請求很簡單也很卑微：排富發現金，救救艱苦人，不要再發什麼n倍券來折騰人了」。

蔡壁如表示，現階段最急迫的，是紓困還是振興？答案是紓困，將近3個月的「自主性封城」已重創民生經濟，紓困4.0總規模雖達8400億元，但重重限制、申辦手續繁瑣，且涵蓋面不足，以致有許多人、特別是經濟弱勢的基層民眾求助無門，他們都是被國家遺忘的「紓困孤兒」。

至於行政院擔心若發放現金，怕民眾存起來而無法達到振興效果，蔡壁如說，「真的無言了！民選的政府竟然如此不食人間煙火，政院裡的高官要員們難道都活在平行時空嗎？」

「青吃都不夠，怎麼曬干。」蔡壁如提到，窮人連一日三餐都有困難，是要怎麼把錢存起來，只有不愁吃穿的有錢人才能把錢存起來，而這些人很大部分已經被排富排掉。

蔡壁如也用一張表格分析振興券及發現金差異，蔡壁如說，相較振興券不可用於繳稅、水電費、學費、房租，排富發現金用途廣，而且可以立刻推出，立刻發放，避免群聚風險，而且發現金財源僅增加80億元。

因此，蔡壁如喊話，「現在是救急、救命的時刻，人民的請求很簡單也很卑微：排富發現金，救救艱苦人，不要再發什麼n倍券來折騰人了」。