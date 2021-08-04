在疫情期間，不少人都想轉運，希望早日脫離苦悶又不順心的生活狀態，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，獅子座、射手座、摩羯座、雙子座的人在疫情期間千萬別減肥！稍微肉感的體態反而能吸引好運降臨，就連財運都一起變旺。

▍Top4 獅子座

獅子座的健康宮對應財宮，越胖會讓你財運噴發，另外獅子對應生肖為老虎，虎能吃四方，大發八方財，因此象徵「吃越多越賺錢」。小孟老師建議，若想在職場上與人建立關係，可趁疫情發胖時好好跟對方互動，讓關係更上一層樓，也能得到更多的合作機會，藉此打開更廣的商業財路。

▍Top3 射手座

吃越多，越能打起精神，若刻意減肥則會沒有體力，因此射手座在疫情期間，脂肪多一點也無妨，有精神才能好好執行工作計畫，會有好的收穫。另外，因射手座很喜歡交朋友，可在大吃大喝中拓展人脈，好人緣能夠幫你累積更多財運或意外之財。

▍Top2 摩羯座

摩羯座由土星守護，因「土」能栽種植物，因此屬於肥沃的星座。摩羯座容易在疫情期間不知不覺發胖，而發福後的臉型會變可愛，更有親和力，一旦人緣變好，有助正財運提升，也會被長官與老闆喜愛，若想替自己爭取更多權益與機會，建議胖一點對運勢會有加分作用。

▍Top1 雙子座

雙子座帶有童真的氣質，若發胖看起來會更加年輕，若太瘦會顯疲憊、城府深，體型越大體力也會越好，相對來說，你在工作上會更賣力、更認真，只要有積極進取的心，將會擁有非常亮眼的業績表現。正財好運不用多說，若有經營副業，一樣會一鳴驚人銳不可當。