台南日前才發生走私漁船漁工確診Delta變種病毒，新北市長侯友宜說，新北海岸線高達145公里，「別人會發生的我們也可能發生」，先前萬里、瑞芳也有2件走私案，新北目前做法是查獲走私漁船後全船須先全船普篩，並入住防疫旅館14天，只要走私又有確診，建請漁業署撤銷漁業執照，避免出現防疫破口。

侯友宜說，新北市目前有28個漁港，海岸線最長，目前全國加強機場入境普篩，發現進來的都是Delta變種病毒，千萬不可忽略漁港，漁船走私與外籍漁民接觸，可能會出現破口。

漁港走私恐成破口 侯友宜：走私又確診將建請漁業署撤銷執照。（新北市府提供）

侯友宜說，前段時間萬里、瑞芳有兩件走私案，他非常擔心害怕會帶來病毒，先前台南就有走私漁船確診Delta變種病毒，現階段只要漁船敢走私又確診，建請漁業署一定要撤銷漁業執照，杜絕防疫破口絕不寬貸。

侯友宜也說，從外進來的海巡署防線非常重要，要求區公所、漁會、漁業處與沿海線相關警消單位都要跟海巡署密切配合，他也要求衛生局一段時間就要鼓勵漁民去篩檢，很多人不一定是走私，卻可能因為接觸沒發現，或是外籍漁工長期待在船上，生活條件不好很容易共食造成群聚。

侯友宜說，新北目前只要發現走私漁船，就會採取機場規模的入境普篩，並入住防疫旅館，相關單位有情報，也要隨機抽樣，讓漁船不敢貿然接觸外籍漁民，必須跨中央地方單位整合，也呼籲中央要特別重視。