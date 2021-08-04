面板大廠群創光電第2季營收創新高，每股盈餘2.05元，激勵今(4日)股價跳空開高，一度報20.3元，漲逾6%，截至9點48分，成交量已逾31萬張，躍居台股成交量排行第1，友達、彩晶也同步攀揚。
群創第2季財報繳出亮麗成績單，毛利率、營益率、淨利率同創新高，第2季合併營收932億元，稅後淨利214億元，為歷年單季最高，每股盈餘2.05元，累計上半年淨利329.9億元，每股盈餘3.22元。
群創今開盤上漲0.65元，以19.7元開出，盤中一度來到20.3元，漲幅6.56%；友達開盤以21.75元開出，並上攻至22.1元，漲幅3.5%；彩晶一度報20.8元，漲幅也逾6%。
面板3虎的同步走升，使成交量大增，截至9點48分，台股成交量前5名當中，面板就包辦了3檔，成交量最大的是群創，逾31萬張，其次是友達有13萬張，彩晶排名第5，逾6萬張。
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