新冠肺炎疫情在全球各地掀起前所未有的產業海嘯，許多企業面臨衝擊與考驗，經營高層不但要帶領團隊勇渡難關，更要超前部署擬定未來大計，才能在這股疫情潮浪後，依然穩健立足。對此，屬於「健康產業」的東生華製藥(8432)在疫情期間，果決推動包括「防疫假」、「疫苗假」、「防疫物資、車資補助」等措施，皆以「健康員工即核心」為概念全力抗疫。

東生華製藥楊思源總經理表示，自去年在COVID-19疫情開始，全體員工就展開防疫措施，除了每日填寫自主健康管理表之外，也新增防疫照顧假、疫苗假、員工分組或分流異地辦公等。近兩三個月，東生華也依據疫情指揮中心宣告，施行全面全薪居家辦公，還提供「宅家補助防疫物資」每月300元津貼，並積極宣導員工應有自我健康自覺意識的「當責」態度，截至七月底，員工員工疫苗施打率已達43％。

楊思源總經理還提到，東生華也希望疫情期間必須公務出勤的員工，減少搭乘大眾運輸工具，特別提供交通費用補貼。

東生華製藥近日發布最新版「2020企業社會責任報告書」，成果豐碩。東生華自2013年起至今每年自發性編撰企業社會責任報告書，同時接軌國際編製遵循國際準則GRI準則，除實踐企業社會責任外，更強化企業資訊揭露，並揭露在環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance）等面向上的成果。

雖然疫情肆虐，但東生華表示，2020年發起以「當責、專業、創新」為主軸的We2.0計畫，仍是成果卓著。

這是由全體員工分組進行公益捐助、環保永續等行動，具體實踐企業社會責任，進行關懷弱勢團體、愛心捐贈等公益活動。其中，陪伴早療兒童一同學習與共餐，從旁引導學童練習基本能力，透過此活動讓同仁更能深刻思考東生華製藥「以病患為中心」的初衷，以及做為生技業一員的重要使命。