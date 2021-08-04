板橋遠百中山店今自主休業1天 侯友宜：有員工確診 09:572021/08/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋遠百中山店今自主休業1天 侯友宜：有員工確診。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋遠百中山店4日在臉書無預警公告自主休業1天，新北市長侯友宜4日受訪表示，小遠百裡面有個員工確診，因此市府立即要求小遠百清消、停業，然後所有的全部員工要去做好篩檢，等全部篩檢都是陰性以後才可以復業。 侯友宜說，小遠百今天開始都已經在做清消，以及員工在採檢中，目前已停業，要等全部都是陰性以後才可以復業，這一切都是按照最基本的標準來要求。 開放用餐就中鏢！新北確診男返台南足跡曝 吃麻辣燙待2小時 開庭2天就遇確診者上門 桃院大消毒 #遠百 #板橋遠百 #中山店 #休業 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南京累計新冠確診220例 江寧商場批發市場今起暫停營業 12:152021/08/03 兩岸 台北101員工確診今18時閉店清消 明停業1天 18:012021/08/03 生活 直播》新北開放餐廳首日爆群聚 侯友宜：2指標出現即暫停內用 14:432021/08/03 生活 養生館群聚罰30萬 老闆繳錢贖愛車 04:102021/08/04 地方新聞 北市公布2確診足跡 都與新北有關 04:102021/08/03 地方新聞 陸疫情延燒 鄭州、揚州淪重災區 04:102021/08/04 財經要聞 Delta傳播力如水痘 台大：單株抗體防重症 04:102021/08/04 焦點要聞 台北x台東熊讚熱氣球亮相 柯P下周升空遊 04:102021/08/04 地方新聞 抗糖小勇士鄧妍玲 獲總統教育獎 04:102021/08/04 地方新聞 《國際社會》Delta野火燎原 美CDC：單日確診數突破去年夏季高峰 12:182021/08/03 財經 板橋某醫院爆群聚感染 10人確診 04:102021/08/04 生活新聞 生活熱門新聞 盧碧颱風生成 專家揭3路徑：可能直侵台灣 - 生活 莫德納特殊副作用曝光 醫揭這2類人最該擔心 - 生活 盧碧颱風重演9年前巧合 當年氣象局「校正回歸」被罵翻 - 生活 終於等到莫德納！第五輪明預約 45.1萬人可打第一劑 - 生活 工程師年薪都破百萬？網曝科技業6大真相：幾乎沒在加班 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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