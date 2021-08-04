板橋遠百中山店4日在臉書無預警公告自主休業1天，新北市長侯友宜4日受訪表示，小遠百裡面有個員工確診，因此市府立即要求小遠百清消、停業，然後所有的全部員工要去做好篩檢，等全部篩檢都是陰性以後才可以復業。

侯友宜說，小遠百今天開始都已經在做清消，以及員工在採檢中，目前已停業，要等全部都是陰性以後才可以復業，這一切都是按照最基本的標準來要求。