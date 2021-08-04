體育主播丁元凱在1日晚間轉播「世界球后」戴資穎的東京奧運金牌戰，不過他卻因為播報分貝太高、情緒太亢奮，被網嗆太吵、不專業，面對轉播風波，丁元凱沉默2天後，昨（3日）在臉書發文道歉：「必須為我有時『太過真情流露』的激情道歉」。

丁元凱在轉播上稱大陸選手李雨菲是「打不死的蟑螂」，而當李雨菲拿下20分時，丁元凱說：「小戴已經一腳踏在懸崖上了」而引發爭議，面對播報風格引發網正反兩面評價，丁元凱表示，感謝所有的指教，同時，他也發文致歉：「我也必須為我有時『太過真情流露』的激情道歉，有些用字語詞太過口語，這是我的缺點，但也是優點」，丁元凱也強調，他的熱血、真誠表裡如一，經得起檢驗。

丁元凱表示，體育就是他的生活，而這25年來，他努力做好每次的轉播「從保齡球、划龍舟、世足賽，到這次的奧運，我把握每次機會，試圖做好兼具娛樂性與專業性的主播」，丁元凱強調，自己全力以赴，不過也坦言還有「更完美空間」，丁元凱感謝外界的建議跟砥礪「讓我在時代的洪流不被遺忘，讓我可以與時俱進」。

丁元凱臉書全文。（圖／取材自熱血主播 丁元凱臉書）

最後，身為資深體育迷的丁元凱也呼籲，大家要鎖定官方轉播，支持職業球隊、買票進場看球「讓台灣一年到頭都有大大小小的賽事，滿場的觀眾和滿地的感動」。