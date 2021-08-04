八吋晶圓廠世界(5347)第2季營運創高，且第3季營運展望樂觀，季營收可望季增約15%，毛利率也從第2季的40.9%再攀高到44%至46%；今早帶量強攻，隨即鎖住漲停133.5元。

世界先進昨舉行線上法人說明會，董事長方略表示，客戶對晶圓代工需求持續成長，預期第3季營收可望達115億至119億元，相當於季增約13.2~17.2%，並再創新高，毛利率估增至44~46%，季增約4個百分點，獲利亦可望再創新高。第3季公司產能持續滿載，目前訂單能見度明朗，到年底都能維持高的產能利用率。

隨著工作天數增加，加上晶圓3廠產能擴增，世界先進第3季晶圓產能可望增加3%，此外，因應市場供給吃緊，售價調漲，加上產品組合更佳，產品平均售價將較第2季上揚約11%至13%。另外，第3季毛利率將約44%至46%，營業利益率將約32.5%至34.5%，都比第2季續揚。

世界先進董事長暨總經理方略表示，目前客戶訂單能見度有效提升，預期今年皆將維持高產能利用率。因應廠房例行性支出，及現有廠內增加機器設備，今年資本支出金額將維持85億元。

對於桃園三廠擴產計畫，世界先進指出，今年第三季底可望開出月產能8000片，剩下1.6萬片將在明年中或明年下半年陸續開出。

世界先進第2季營運再創新高。單季每股淨利1.58元，上半年每股淨利2.92元同創新高。

世界先進第2季營收達101.56億元，較第1季再增加10.6%，續創單季營收歷史新高紀錄。隨著報價調漲，加上產品組合優化，世界先進第2季毛利率達40.89%，較第1季拉升2.79個百分點，稅後淨利26.02億元，季增17.5%，同創歷史新高，稀釋每股盈餘1.58元。

世界先進上半年總營收193.35億元，年增20.3%，毛利率39.57%，較去年同期拉升7.47個百分點，稅後淨利48.15億元，年增62.8%，稀釋每股盈餘2.92元。