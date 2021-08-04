5個月的獨立調查發現紐約州長古莫（Andrew Cuomo）性騷數名女性，美國總統拜登今天加入聯邦眾議院議長裴洛西等民主黨領袖的行列，呼籲聲勢一度如日中天的古莫下台。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛爆發時，古莫因積極抗疫而廣獲全美讚賞，如今檢方調查發現，他曾騷擾現任與前任紐約州職員，各界要求下台的聲浪如排山倒海而來，但古莫否認有不當行為、拒絕辭職。

但在總統拜登與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出面表示，擔任了3任紐約州長的古莫應該下台，州議會議員也著手彈劾程序後，現在他的烏紗帽看來岌岌可危。

拜登在華府告訴記者：「我覺得他應該辭職。」他說：「我相信有些擁抱是毫無非分之想的，但檢察長顯然認定有些並非如此。」

裴洛西（Nancy Pelosi）則讚揚出面說出實情的女性，並呼籲州長辭職。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）稍早表示，調查報告詳述了11名女性的指控，對古莫與他的高階職員的濫權行為模式「描繪出令人不安卻清楚」的畫面。

目前還不清楚古莫是否會面臨刑事起訴，但詹樂霞表示，這項調查「本質上屬於民事」。不過，美國媒體報導，紐約州首府奧爾巴尼（Albany）的地方檢察官已立案調查。

詹樂霞在記者會上說，5個月的調查「斷定，州長古莫性騷數名女性，違反聯邦法與州法」。

她說，古莫在「非兩情相悅下觸摸他人，令人感到不舒服，並多次做出含有性意味的評論，創造出一個對女性不友善的職場環境」。

詹樂霞又說，調查也發現，古莫與他的高階團隊至少對一名出面揭發自身遭遇的女性採取報復行動。

古莫發表聲明明確否認性騷指控。他在預錄的電視聲明中說：「我從未不當地觸摸任何人或做出不當的性騷擾。」

「我今年63歲。我整個成年生活都活在公眾眼光下，我不是這樣的人，我從來都不是這樣。」

他說，他沒有想過辭職，又說：「最終對我重要的是盡心盡力為大家服務。這是我每天在做的事。我不會因此而分心，我有很多事要做。」

古莫也在自己的網站一一回應數名女性對他提出的性騷指控，又說：「請花點時間看一下事實，自己判斷。」

古莫在捍衛自己的行為時，附上美國知名公眾人物的照片，包括拜登與前總統歐巴馬，畫面是他們親吻與擁抱民眾。