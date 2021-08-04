健康江蘇微信公眾號今天（4）日通報，8月3日0-24時，江蘇新增本土確診病例35例（南京市報告3例；揚州市報告32例，其中2例為無症狀感染者轉為確診病例），17例為輕型，18例為普通型。當日新增境外輸入確診病例3例、境外輸入無症狀感染者1例。以上病例均在定點醫院隔離治療。

7月20日至今，南京市累計報告本土確診病例223例（輕型78例、普通型143例、重型2例）；揚州市累計報告本土確診病例126例（輕型43例、普通型79例、重型2例、危重型2例）。

目前，在定點醫院隔離治療的確診病例有382例，其中本土確診病例362例（輕型122例、普通型234例、重型4例、危重型2例）；在醫學觀察的無症狀感染者16例，其中本土無症狀感染者3例。

2020年1月22日至2021年8月3日24時，全江蘇省累計報告新冠肺炎確診病例1126例（其中境外輸入132例）。