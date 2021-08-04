遠百昨晚獲知專櫃員工確診，板橋中山店、寶慶店（圖）兩店今都停業1天。（本報資料庫）

遠東百貨昨（3日）晚獲知專櫃員工因家庭群聚確診COVID-19，板橋中山店、寶慶店兩店皆進行重點及全館消毒，今都停業1天，板橋中山店昨晚全館消毒，今晚也會兩度全館大消毒。

板橋中山店今天同步進行全員篩檢，包含自營同仁、專櫃及承攬人員約800人，依新北市政府規定，8月5日恢復營業，從業人員須持快篩陰性證明入館。遠百表示，鼓勵員工盡速施打疫苗，館內外加強執行防疫措施，每周進行兩次大規模清消，以保障賣場環境安全，一起平安度過疫情。