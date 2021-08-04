遠百員工確診 板橋中山店、寶慶店今停業1天 10:132021/08/04 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠百板橋中山店昨全館消毒，今也全館大消毒。（遠百提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠百昨晚獲知專櫃員工確診，板橋中山店、寶慶店（圖）兩店今都停業1天。（本報資料庫） 遠東百貨昨（3日）晚獲知專櫃員工因家庭群聚確診COVID-19，板橋中山店、寶慶店兩店皆進行重點及全館消毒，今都停業1天，板橋中山店昨晚全館消毒，今晚也會兩度全館大消毒。 板橋中山店今天同步進行全員篩檢，包含自營同仁、專櫃及承攬人員約800人，依新北市政府規定，8月5日恢復營業，從業人員須持快篩陰性證明入館。遠百表示，鼓勵員工盡速施打疫苗，館內外加強執行防疫措施，每周進行兩次大規模清消，以保障賣場環境安全，一起平安度過疫情。 台北101員工確診今18時閉店清消 明停業1天 Delta病毒肆虐 美國麥當勞重啟店內強制口罩令 #板橋中山店 #進行 #全館 #遠百 #寶慶店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸疫情延燒 鄭州、揚州淪重災區 04:102021/08/04 財經要聞 內用首日 101爆1員確診 新北近半店家觀望 04:102021/08/04 焦點要聞 顧客怕怕！北市開放內用 小吃店多維持外帶、火鍋店開門卻少人 15:222021/08/03 生活 被Delta嚇壞 美接種人數終於達到70％ 04:102021/08/04 話題觀察 首日開放餐廳內用 環球中和店人潮增1成 16:402021/08/03 生活 桃園比照中央 確診死亡發10萬元 04:102021/08/04 地方新聞 老蕭防疫不計盈虧 餐廳暫不跟進內用 04:102021/08/04 娛樂新聞 養生館群聚罰30萬 老闆繳錢贖愛車 04:102021/08/04 地方新聞 板橋遠百中山店今自主休業1天 侯友宜：有員工確診 09:572021/08/04 生活 設計高端把戲 藍委批謀財害命 04:102021/08/04 焦點要聞 《百貨股》統一超H2樂觀 多策略經營 09:452021/08/04 財經 生活熱門新聞 盧碧颱風生成 專家揭3路徑：可能直侵台灣 - 生活 莫德納特殊副作用曝光 醫揭這2類人最該擔心 - 生活 盧碧颱風重演9年前巧合 當年氣象局「校正回歸」被罵翻 - 生活 終於等到莫德納！第五輪明預約 45.1萬人可打第一劑 - 生活 工程師年薪都破百萬？網曝科技業6大真相：幾乎沒在加班 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。