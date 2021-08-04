不少人對於科技業存有許多幻想，一名網友分享科技業的六大真相，首先並非每個工程師都可拿高薪，開不出百萬年薪的公司其實一堆。另工程師老在加班其實都是誤解，一般來說，大概5點半左右，大家就排隊下班了，不少網友看了直呼，真的太中肯了。

一名網友日前在PTT上發文表示，許多人對科技業都有誤解，他也不例外，直到真正開始工作以後，他才知道科技業的六大真相。其中最常聽到的誤解就是「工程師都在加班」、「台積電總在加班」，這些他認為根本都是在唬爛，因為即便是號稱竹科最操的台積電，通常5點半一到，就有一堆車排隊離開停車場了。

該網友指出，許多網友常開玩笑說的「工程師戴綠帽、小孩不知道是誰的」，這也是假的，多數學經歷不錯的工程師都有個穩定交往的對象，而且對象也都蠻正常的。

該網友也說，多數人都覺得台積電RD跟製程裡面都是四大碩博的菁英，但實際上裡面一堆私立大學、地名大學畢業的人；而工程師薪水很高也是迷思，許多上市上櫃的公司根本開不出百萬年薪，真的是可憐啊！

該網友也透露，很多人以為在科技業工作是以實力為取向，講話越大聲的人，工作能力越強，但這也不是真的，就原PO的觀察，他發現年紀越大、學歷越不怎麼樣的人，通常罵人也越用力。

不少網友看了直呼，「科技業又不是只有產線，準時下班的人可多了」、「即使是台積電，也不是人人產線仔阿，別嫉妒別人了」、「工程師總是在加班，這點真的是刻板印象」、「真的中肯」、「總以為要很拚才有年薪200萬 沒想到同學隨便都300萬、 400萬和500萬，但是自己永遠沒有100萬」、「真的超塞」。