東京奧運已經展開第12天的賽程，而在羽球項目的部份都已經結束，這次中華隊在羽球拿到1金1銀的好成績，由男子雙打李洋/王齊麟、女子單打戴資穎摘下，可惜男單周天成、王子維未能拿下獎牌。而這次在羽球場上也發生了一些趣事，大陸女子雙打陳清晨與賈一凡就鬧出了笑話。

這兩位選手在日前對決南韓組合時出現有趣一幕，當她們拿下分數時除了振臂歡呼還大喊「我曹」(中文粗話諧音)，相信台灣的觀眾一定很明顯就能聽出來，而或許南韓球員並不知道這句話的真正意思，但她們仍因為受到干擾而向世界羽球聯盟(BWF)提出申訴。

南韓對於大陸選手在提振士氣時大聲叫喊而感到不滿，在昨日下午正式向世界羽球聯盟提出抗議，而此消息傳開後大陸網友紛紛幫球員解釋，他們說「wocao」是語氣詞，就如同英文的「oh my god」差不多，更有網友直接把「我曹」翻譯成英文的「watch out」(當心)。

但這些回應讓人感到稍嫌勉強，在場上發洩情緒是好事，但若音量太大或大罵粗話可就有失風度，大陸雙打組合此舉也引發外界爭議，另外她們還狂飆「厲害、操！」等粗話，韓國網友認為沒教養，而大陸網友仍火速反擊說「是韓國人先喊的」、「大陸這樣喊，一點也不覺得煩，還覺得挺可愛、好玩」。

事後當事人陳清晨也對外解釋，她說這一切都是誤會，這些「金句連發」只是對自己贏球氣勢上的鼓勵，可能是發音不太標準，讓大家誤會了，會再做出調整。但看來南韓還是不買帳，目前已向世界羽球聯盟提出申訴，相信結果如何大家都會非常好奇，就讓我們看下去吧！