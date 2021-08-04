大陸這輪新冠肺炎Delta變異毒株疫情，從江蘇南京傳染鏈蔓延到湖南張家界旅遊鏈擴散，張家界市4日通報，3日新增3例本土確診病例，對於疫情從「魅力湘西」劇場造成擴散的張家界市永定區、市立醫院、與武陵源區文化旅遊廣電體育局等防疫管控履職不力的17名公職人員，予以「免職」到「誡勉談話」等追責問責。

通報指出，湖南省張家界市3日0-24時報告新增本土新型冠狀病毒肺炎確診病例3例。自7月29日以來，湖南省張家界市累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例16例（其中永定區15例、桑植縣1例），無症狀感染者3例（其中永定區3例）。

中共張家界市紀委「清廉張家界」公號通報，關於對新冠肺炎疫情防控工作中履職不力公職人員追責問責情況：

一、永定區：

1.許雄輝，永定區人民政府黨組成員、副區長候選人提名人。免去其區人民政府黨組成員職務、取消副區長候選人提名資格。

2.王鑄，永定區疾控中心黨支部書記。免去其黨支部書記職務。

3.向慈庸，永定區委常委、常務副區長。黨內警告處分。

4.譚建新，永定區衛健局黨組書記。誡勉談話。

二、張家界市人民醫院古庸路院區：

1.鄧華斌，市人民醫院老院區急診科主任。免去急診科主任職務。

2.胡觀成，市人民醫院副院長。政務警告處分。

3.黃紅，受委託負責院區全面工作，提醒談話。

4.鄧紹勇，市人民醫院綜治辦副主任。對其約談。

5.蔡章、李琳作為現場管理人員，進行批評教育。

三、武陵源區演藝場所：

1.胡華健，武陵源區文化旅遊廣電體育局綜合行政執法大隊大隊長，黨內嚴重警告處分。

2.庹鴻，武陵源區文化旅遊廣電體育局產業股股長，政務記大過處分。

3.張碧波，武陵源區文化旅遊廣電體育局黨組成員、副局長，分管執法大隊。黨內警告處分。

4.鄧秀莉，武陵源區文化旅遊廣電體育局黨組成員、副局長，分管產業股。黨內警告處分。

5.向延初，武陵源區文化旅遊廣電體育局局長，主持全面工作。誡勉談話。

6.彭斌，武陵源區文化旅遊廣電體育局黨組書記，主持全面工作。誡勉談話。

7.秦進廷，武陵源區人大主任候選人，此前任武陵源區副區長，分管文化體育旅遊工作。批評教育。

8.謝貴湘，現任武陵源區委副書記，聯繫文化體育旅遊工作。予以約談。