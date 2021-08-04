1.中華(2204)：上半年獲利增66%、EPS達4.65元，近期外資持續買超，今早股價漲逾3%，拿回月線。

2.榮剛(5009)：上半年EPS0.7元、創6年同期新高，惟昨外資、自營商聯手賣超4575張，盤初股價跌近3%、摔下5日線。

3.世界(5347)：Q3營收估增15%、毛利率上看46%，加上外資連日買超。

4.富邦媒(8454)：宅經濟仍燒，加上父親節檔期添利，外資連兩日擴大買超，激勵盤初股價急漲近6%。

5.南電(8046)：Q2獲利飆，下半年滿載無虞，業績利多開外掛，大拉半根漲停板。

6.貿聯-KY(3665)：市場需求旺，法人看Q3每股純益將達4.78元，250元形成支撐，早盤走揚1%。

7.凱美(2375)：今年有拚賺1股本實力，7月營收受期待+股價已在低檔，今早上彈2%走強於5日線上。

8.萬潤(6187)：上半年賺贏去年全年，多方走路有風，急漲5%。

9.建新國際(8367)：6月自結EPS2.66元，H1甚至上看4元，績優利多持續發酵，攻漲7%強逼70大關。

10.萬海(2615)：空方力道釋放告一階段，股價趨穩，早盤上漲逾1.5%、回到5日線上。

11.群創(3481)：Q2大賺214億元創高，每股賺2.05元，早盤放量彈升5.5%，躍上月線、攻克20元。

12.牧德(3563)：H1每股賺9.03元，H2審慎樂觀，獲外資連3買相挺，早盤彈漲3%，寫4個月高價。

13.元禎(1725)：外資連兩日買超，激勵今急拉鎖漲停，登波段高。

14.彩晶(6116)：市況旺，砸170億擴線滿足需求，獲外資連3買力挺，今價量俱揚大漲5%，攻克20元及月線。

15.聚陽(1477)：7月營收衝高，訂單看到明年Q1，多頭發動快攻，晨盤強彈5%，一舉收復月線及半年線。

16.新唐(4919)：今日法說，投信連續加碼卡位，早盤急拉大漲9%，站上155元。

17.聯陽(3014)：下半年營運看旺，獲外資連2買，今價量齊揚走高5%，逼近前高140.5元。

18.環球晶(6488)：Q2史上最賺，法說後獲外資調高目標價，早盤樂揚3%，挺進月線。

19.台橡(2103)：H1獲利較去年同期轉盈，EPS2.3元，早盤彈漲逾2%、收復10日線。

20.華泰(2329)：外資昨大幅回補，帶動早盤漲近4%，並改寫前高。

21.羅昇(8374)：7月合併營收年增43.39%，盤初一度大漲逾7%，惟上檔有壓，漲幅隨後縮減至約2.5%。

22.明安(8938)：訂單能見度看至明年Q1，早盤續漲逾3%。

23.立凱-KY(5227)：東北亞電動車8月正式進入第三期驗證，昨外資轉買超23張，今早人氣火熱，股價跳空漲停開出。

(編輯整理：李慧蘭)