乘車共享平台Lyft第二季營收、獲利和活躍用戶數亦均優於市場預期，但警告司機短缺和Delta新冠變種病毒擴散恐對營運造成衝擊。

Lyft成立9年以來，首度實現調整後息稅折舊及攤銷前獲利（EBITDA），並表示這個項目將維持獲利能力。

受此激勵，Lyft周二盤後股價最初大漲6%，但由於公司高層在法說會上警告單次乘車營收（revenue per ride）將逐季下滑，盤後股價拉回至小漲0.25%。

Lyft並表示，持續投資給司機的獎勵措施和叫車價格下滑，將打壓第三季營收。

PP Foresight分析師Paolo Pescatore表示，有鑑於Delta變種病毒和與消費者的擔憂，該公司營運之路仍然崎嶇不平。

Lyft表示，儘管人們越來越擔心更具傳染性的Delta變種病毒在美國各地擴散，但其網約車平台業務仍在7月份持續成長。公司高層正密切關注Delta變種病毒的疫情發展，財務長Brian Roberts在電話會議上表示，未來的情況可能迅速變化，並可能影響公司前景。

Lyft公布第二季營收年增125%、季增26%為7.65億美元，優於市場預估的6.97億美元。

受惠於美國解封，外出搭車的人增加，第二季乘客數較第一季增加逾360萬人次，達到逾1700萬人次。

第二季調整後EBITDA為2380萬美元。在經過排除一次性費用（主要為股權激勵支出）的調整後，第二季淨損2.52億美元。

經調整後每股虧損為5美分，優於市場預估的每股虧損24美分。

Lyft表示，過去兩年改善技術和效率使公司的固定成本和變動成本降低，讓公司在搭乘情況回升至疫前水準之際仍可減少開支。

該公司在2020年削減約25億美元的開支，其中包括大規模裁員。到了今年第二季，其總成本佔營收比例與去年同期相比已幾乎減半，與2019年相比成本亦大幅下滑。Lyft總裁John Zimmer表示：「我們的商業模式從未如此健康」。

Atlantic Equities分析師James Cordwell表示，雖然新冠疫情升溫帶來一些不確定性，但Lyft的業務仍具成長空間。他表示，在活躍用戶仍比疫前減少20%的情況下，該公司仍然實現獲利，這表示其獲利潛力仍具有很大的成長空間。

隨著消費者重返叫車平台，Lyft和優步提供大量獎勵金和付款保證，試圖解決司機短缺的問題。

Lyft總裁John Zimmer，第二季的司機人數較前一季增加50%，且全美各地的司機收入仍居高不下。

Lyft高層表示第三季料將有更多司機回籠，因屆時美國各州都將逐步取消加發的失業救濟金。該公司表示，在已經停止加發失業金的州，都可見到司機人數激增。

該公司預估第三季營收介於8.5億～8.6億美元之間。