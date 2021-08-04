網石(6468)公布半年報，在《全民打棒球Pro》及6月加入《二之國：交錯世界》帶動下，上半年稅後淨利0.98億元，每股盈餘8.1元，獲利創下歷年同期新高。下半年兩檔鉅作上市，8月底《MARVEL未來革命》推出，年底還有一款重量級產品，今年全年獲利可望挑戰歷史新高。

網石去年第4季推出《全民打棒球Pro》，營收在12月衝上1.68億元，帶動公司2020年轉虧為盈，每股盈餘0.22元。《全民打棒球Pro》熱潮延續到今年第1季，寒假效應的加持，今年第1季每月營收維持在1.2～1.3億元之間水準，第1季營收達3.77億元，稅後淨利0.74億元，每股盈餘6.12元。

4月、5月營收下滑，但6月推出《二之國：交錯世界》，打著吉卜力工作室的大旗，登台灣雙平台App Store和Google Play暢銷榜雙料冠軍，6月營收重回1億元之上。上半年營收6.46億元，年增83.97％，營業利益1.11億元，年增233.67％，稅後淨利0.98億元，年增267.08％，每股盈餘8.1元。

目前主要營收來自《全民打棒球Pro》，占比達5成，《二之國：交錯世界》主要收取服務費為主，但收入都是淨利，目前遊戲貢獻度已來到高峰，再上衝機會不大；《全民打棒球Pro》及另一款《棒球殿堂Rise》現在正進行賽事，可望將整體營收維持在相對高檔。

第3季重頭戲《MARVEL未來革命》將在8月25日全球上市，這款是網石母公司產品，網石主要在地化服務，抽取服務費，預期有機會衝上手機雙平台第一名位置，對獲利貢獻相當有助益。第4季還有一款重量級遊戲接棒，目前還未對外公開，將是墊高獲利的另一個動能。