南投縣國高中教職員工5日起至7日，將於3處分流分時施打新冠肺炎疫苗。（南投縣政府提供）

南投縣國高中教職員工5日起至7日將接種新冠肺炎疫苗。南投縣政府教育處指出，施打對象包括尚未接種疫苗國高中教職員工約1745人，國小及幼兒園教師、補教人員、實驗教育機構約1257人，總計約3002人。將依區域分別在南投市漳興國小、埔里鎮暨大附中及竹山秀傳醫院等3處分流分時施打；各校依排定時間通知教職員工前往施打疫苗。

教育處指出，國高中教職員工疫苗接種名冊業經教育部檢核完成，中央於4日配撥專案AZ疫苗到位，立即進行施打規畫；由埔里基督教醫院、南投基督教醫院及竹山秀傳醫院負責施打疫苗作業。對象包含尚未施打的高國中教職員工1745人、國小及幼兒園教師約957人及補教人員及實驗教育機構約300人，總計3002人，預計本縣各階段教職員工均能全部施打疫苗完畢。

教育處表示，暨大附中接種站施打時間為8月5日上午 8：30 至12：30，施打對象為第一及第二梯次造冊之埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉各階段教育人員、補教人員、實驗教育機構。竹山秀傳醫院施打時間為8月6日下午13：00 至16：00，施打對象為第一及第二梯次造冊之名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉各階段教育人員。

漳興國小接種站施打時間為8月6日(五)下午13：00 至16：00 ，施打對象為第一梯次造冊的南投市、中寮鄉、草屯鎮國中及高中職學校、他縣市選在南投縣施打的教職員工，及8月7日(六) 下午13時至16：00，施打對象為第二梯次造冊之南投市、中寮鄉、草屯鎮各階段教育人員、補教人員。

另國小第一梯次已造冊卻未施打人員，如有意願施打，則可視任職學校的鄉鎮所在地，依上開時程前往指定接種站進行施打。

教育處表示，前次國小及幼兒園第一梯次均施打完畢，本次國高中教職員工列入施打，衛生局優先協助疫苗調度及作業聯繫；本次第二梯次各階段教育人員亦已列入施打對象，將使全縣教職員均得以施打完畢，可提升教職員工保護力，保障師生健康，也讓家長放心。

教育處強調，就施打人員清冊，將個別通知任職的國中及高中職學校，由學校通知教師依指定時間、地點前往接種，以分流分時段避免群聚方式快速施打，並請各校人員依所排定時段，攜帶身分證及健保卡前往指定地點施打疫苗。若有疑問可逕洽任職的學校；或洽南投縣政府教育處學務管理科。