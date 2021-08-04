2024奧運將在法國巴黎舉行，近日傳出前田徑國手紀政倡議2024奧運正名台灣隊；對此，前立委蔡正元批評，這些綠營人士不敢搞台獨，整天只想要靠這種精神勝利的方式來欺負運動員，真是可惡！

蔡正元今(4)天在臉書發文表示，紀政在2018年「東奧正名」公投失敗之後，見這次東奧的成績不錯，如今還想要提「巴黎奧運正名」；但殊不知當初東奧正名公投推出之後，台中的「東亞青運」舉辦資格就被取消，民進黨搞「正名」的這些行為，根本就是在欺負運動員。

蔡正元指出，「正名」其實就是台獨運動的一環，但綠營卻不敢叫執政的蔡英文政府宣布台灣獨立，接著制訂新國旗、新憲法，不敢乾脆提出公投案，讓蔡英文總統負起台獨的責任，卻反而拿奧運的參賽權來當賭注，把運動員當作台獨的砲灰。

當初2018年「東奧正名」公投沒過關，郭婞淳不過說了一句「幸好沒過關」就遭到綠營集體霸凌，蔡正元表示，民進黨「這些孬仔」不敢怪蔡英文不宣布台獨，只敢欺負運動員，實在可惡！