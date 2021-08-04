【LIVE直播】盧碧颱風今生成！路徑曝光最快今下午發布海警｜2021.08.04

9號颱風盧碧今生成，未來路徑以通過台灣海峽北上機率最高，西半部嚴加戒備。這樣的路徑讓人想起2012年泰利颱風，當年同樣循著類似足跡北上。但泰利愈走愈快，不到兩天脫離海峽，也讓氣象局下修雨量預估，被民眾質疑預報失準。

「歷史上沒有颱風會重複，每一個都是獨立個體」。在南海生成，穿過台灣海峽北上的颱風個數不多，盧碧身為少數之一，自然引起討論；2012年的泰利，路徑幾乎如出一轍。

當年泰利於梅雨季期間生成，氣象局6月19日晚間陸續發布海上、陸上颱風警報，且嚴重警告颱風將引進西南氣流，帶來豪大雨勢。結果泰利通過海峽愈走愈快，竟以超過30公里的時速離開，氣象局於21日凌晨解除颱風警報。

「說好的雨呢？」發現颱風跑掉了，氣象局隨即下修總雨量預估，改為原本的一半，「校正回歸」被民眾質疑預報失準，當年還驚動時任總統馬英九出面緩頰，稱氣象局料敵從寬。

當然，每一個颱風不會重複一樣的路徑、風雨程度，盧碧不會複製泰利，民眾了解颱風歷史的同時，也應隨時關注颱風動態。