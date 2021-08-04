女友昏厥張男就攔車求救，幸好遇到警察緊急協助火速開道前導，才能把握住救援的黃金時間，救回心愛的女朋友。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中霧峰分局國光派出所警員黃昜鈞、林明緯於1日下午2時30分巡邏勤務，在大里區東榮路與永大街口停等紅燈時，突然被一名上身穿白衣的年輕男子，從後方車陣中跑過來拍打巡邏車窗，神色極度慌張地向員警求救，說其女友暈厥癱軟呼吸困難需要馬上救護，拜託警方緊急開道護送去醫院，所幸及時送醫救治，身體逐漸恢復健康。

年約23歲林姓男子與其年約21歲黃姓女友，兩人相約出遊，在溫泉汽車旅館休息泡湯，黃女不知什麼原因人突然昏倒在地，林男見狀趕快把女朋友抱進自己的車內，一心想著要快點開車送女朋友到醫院，孰不知自己彰化外地人，對台中人生地不熟，情急之際看到前方有警車，就趕快去攔車求救，幸好遇到警察緊急協助火速開道前導，才能把握住救援的黃金時間，救回心愛的女朋友，對於警方及時熱心協助感謝萬分，頻頻向警方點頭致謝。

霧峰分局長陳家銘表示，員警熱心助人，熱心積極協助民眾緊急就醫，有效提升警察為民服務形象，值得嘉許，警察是最貼近民眾的基層公務員，除了維護治交安外，為民服務也是警方積極推動方向，每天各地都有許多警察同仁，默默的在幫助民眾解決問題，處理狀況；員警同理心，把民眾小事當做大事來服務，讓民眾都能感受到警察的敬業與用心，期許同仁能積極為民之服務作為，讓民眾感受到台中市是一個友善、安全又溫馨的城市。