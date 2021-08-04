「歐弟」歐漢聲和大陸妻子鄭雲燦結婚7年，育有兩個女兒，今(4日)歐弟發聲明宣布和老婆離婚，回顧歐弟過往情史，最受矚目的便是年輕時和Makiyo的一段情，女方在他當兵時兵變，拋出一句話：「你找了一個很會照顧我的人」，暗指有了新歡羅志祥，讓歐弟一度難過想不開。

歐弟年輕時和羅志祥等人組成「四大天王」出道，後來歐弟又與羅志祥另組「羅密歐」闖蕩演藝圈，2000年歐弟入伍，後來傳出與Makiyo在當兵前交往，歐弟進入軍營後，便將女友交給羅志祥照顧，未料照顧出感情，令Makiyo單方面宣布要跟歐弟分手，從此讓歐弟和羅志祥結下心結。

歐弟今宣布離婚。（圖／中時資料照片）

據《鏡週刊》報導，但Makiyo多年後否認因為羅志祥和歐弟分手，澄清是和歐弟分手後過了好幾月才跟羅志祥交往，而且在羅志祥前，Makiyo還有另外交過一任男友，替羅志祥緩頰並非「小王」。而Makiyo過去上《大小愛吃》，也直言：「我當時還有跟別人交往」。

Makiyo在節目中表示，自己年輕時候跟歐弟分手，是因為男方太愛哭，「他當兵前還打給我，哭著說他不要當兵」，但大家都長大後，Makiyo也表示已經歐弟和好，雙方還是朋友。而去年羅志祥陷感情風暴時，曾接受雜誌專訪喊冤：「我扛了不少黑鍋」，同步表示Makiyo是跟歐弟分手之後，隔了很久才和羅志祥交往，強調：「不是我中間插足」。

至於歐弟和羅志祥的心結說，兩人早期也不承認，羅志祥當時回應：「要是不合我們還會碰面嗎？如果有問題早就打起來了」，歐弟後來也直言：「我們從組團開始個性就不合，沒避諱過啊！但還不至於到老死不相往來的地步！」