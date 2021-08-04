19歲台灣桌球選手林昀儒初次征戰奧運就和鄭怡靜拿下混雙銅牌，亮眼的表現連「世界球王」樊振東都視為可敬的對手，昨（3日）江宏傑開直播提到奧運桌球賽事，忍不住大讚林昀儒。

林昀儒在本屆奧運打進桌球男單4強，雖然在銅牌戰以3:4敗給德國對手奧恰洛夫，但昨（3日）男子團體戰他個人復仇成功，讓大批球迷看得欣喜若狂。江宏傑晚間在IG開直播時，說自己有看白天的東奧桌球男子團體比賽，覺得敗給德國隊十分可惜，因為他參加上屆里約奧運時一樣沒贏過德國隊，儘管這次沒上場比賽，隔著螢幕觀戰仍感覺自己在現場，喊話一定要贏。

江宏傑2019年曾在全運會男團金牌戰與林昀儒交手單打，最後被對方以0:3勝出，所以這次奧運江宏傑有特別關注林昀儒，「（林昀儒）在男單輸給德國隊，其實如果在團體賽遇到比數還是五五波，就是看誰心態調整更好，今天小林同學也扳回一城。」不忘稱讚小林同學才19歲，心態就調整得相當迅速，小小年紀展現超強的韌性。

錢薇娟也在直播中誇獎林昀儒：「小林同學今天贏，他可以在這麼短時間調整心態，是運動員很高階的心理層面，這點是很值得讓大家關注的，他又那麼年輕，可以沉著去面對很不容易，是最值得讓大家讚賞的地方。」