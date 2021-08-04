羽球選手「黃金男雙」王齊麟、李洋，在東京奧運擊敗大陸雙塔，奪下奧運羽球台灣史上首金，引起國人喝采，有網友提案製作「終局線上」信用卡，對此，土銀表示會納入考量，不過曾奪下廣播金鐘獎的流氓阿德，透露自己的土地銀行金融信用卡無預警遭停用，打電話詢問被告知處理方式後，讓他直呼：「意思是怪我囉？」

流氓阿德表示王齊麟、李洋奪金當天，持有的土銀金融信用卡無預警被停用，詢問多次客服後，每次得到的答案都不盡相同，沒想到打去發卡分行詢問時，才得知發卡中心發行一張和他信用卡號碼重覆的卡，因此便停掉他用了多年的卡，更告知：「如果還想使用的話，就必須攜帶原來印章到原來的發卡銀行申辦」。

對於銀行提供的解決方案，讓流氓阿德頗有微詞，直言：「這樣子的處理方式，意思是怪我囉？」對此，網友紛紛回應：「銀行處理方式不對，把問題丟給客戶而不是解決問題，更何況問題是出在銀行身上」、「帳戶都是電腦有建檔，要有一模一樣的帳號，機率超小的欸」、「要應該也是新客戶換卡才對吧」。

土銀日前表示等到李洋、王齊麟回國後，研議推出一系列優惠活動，還有機會抽麟洋配周邊商品，例如海報、簽名球、簽名球衣等，都極具有紀念價值，更考量推出羽球認同卡，只要卡友消費，有一部分會捐贈給羽球協會等團體。