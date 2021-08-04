若刪Q成功將補選立委？ 顏寬恒勸陳柏惟：知恥知病自我檢討

前立委、國民黨副秘書長顏寬恒今（4）日宣布請辭國民黨副秘書長一職，並把全部心力放回故鄉。顏寬恒受訪時表示，這只是人生中的規劃，希望外界不要有過度揣測。至於若刪Q成功後會不會投入立委補選，或投入2024選戰，他則說，罷免會進入第三階段，表示陳柏惟必須自我檢討、反省。

對於辭去國民黨副秘書長一職，顏寬恒表示，有事先有向江主席報告，也徵求他的同意，他也知道自己接下來的目標及地方的需求，雙方會持續分工，中央、地方合作並全力協助。

有關回歸地方的第一站，如果刪Q成功會不會投入補選，或投入2024？顏寬恒說，（罷免）會進入第三階段，表示他（陳柏惟）必須自我檢討、自我反省，每一位民代都必須接受民眾的考驗，罷免也是一個期中考，希望他能勇與面對、知恥知病、自我檢討，這才是最重要的，不是檢討別人。

此舉會不會擔心被外界解讀是支持朱立倫選黨主席？顏寬恒再次強調，這是他人生的規劃，主席的選舉8月登記，江啟臣也要請假參選，所以一樣持續合作，自己也會全力協助江主席，不論結果如何，相信這是一場君子之爭，國民黨只有繼續合作團結、繼續壯大，才是民主之福。

至於被問到是否有可能參選黨主席，顏寬恒笑了，直說「不會啦」，本來就沒有這個規劃，大家多慮了，並表示會協助江主席參選主席的選舉。

顏寬恒辭國民黨副秘書長 駁黨主席選戰前跳船：不要做過多揣測