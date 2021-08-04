義隆(2458)第二季毛利率首度衝破50%大關，創下歷史新高，第三季受制產能，僅觸控螢幕晶片會比第二季成長，其他產品線出貨受限於產能有個位數的下滑，使營收約和第二季持平，惟毛利率在晶圓有限選擇出貨的策略下，毛利率仍有成長空間，今股價反應第三季無驚喜下，相對大盤走弱，一度下挫逾3.8%，股價創3月中以來低點，目前股價處於短中期均之下，技術面不利於股價短線表現。

義隆第二季營收50.36億元、季增加21.18%，年增加42.3%，單季毛利率創高首度衝破5成大關、達50.2%，相較去年成長2.1個百分點，稅後淨利13.2億元，每股獲利為4.53元。

展望第三季，義隆預估，營收48~52億元，毛利率落在50~53%、營業利益率31.5~35%。第三季觸控螢幕晶片會比第二季成長，其他產品線出貨受限於產能有個位數的下滑，使營收約和第二季持平，惟觸控螢幕毛利率高於平均。各產品線出貨，預計TOUCH PAD(觸控板)出貨4300萬套、TOUCH screen(觸控螢幕)89萬套、指紋600萬套，指向鍵出貨量440萬套，各產品線除指向裝置外皆成長3~7%。

產能限制仍是目前義隆營運最大挑戰目前晶圓代工產能還是吃緊，義隆今年取得8吋晶圓產能雖然較去年有成長，但因為上半年成長幅度大，故下半年只比上半年微幅成長，因產品組合不錯，毛利率還有一點進步空間。整體來講第三季營收成長持平，主要是受到產能影響，第三季產能跟第二季持平，第四季產能會比第一季多一點，總體而言，下半年產能比上半年多一點。

另外，面對晶圓、封測成本調漲，義隆上半年已對產品線進行價格調整，後續上游若再調整價格，義隆也會適當反映。