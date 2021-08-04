賽諾菲(Sanofi)周二同意以32億美元收購美國生物技術公司Translate Bio。賽諾菲押注於新冠肺炎之後的下一世代mRNA疫苗技術；該收購也證實了路透於周二稍早的報導。

該法國藥廠表示，將以每股38.0美元現金收購Translate Bio所有流通股，總股本價值在32億美元。

兩家公司在聯合聲明中表示，雙方董事會都已經批准該交易案，Translate Bio執行長和大股東都支持該交易。

賽諾菲股價周二小跌0.35%。

賽諾菲出價38美元，較Translate Bio周一收盤價有30.4%的溢價。在周二美股盤前交易中，Translate Bio股價上漲30%，衝上與賽諾菲相同的報價，周二則收漲29.2%，報37.6美元。

賽諾菲的報價標示著大型製藥公司對下一代mRNA疫苗技術的戰略意義，特別是針對未來的流感。

兩家公司在去年聯手開發基於mRNA技術的新冠疫苗，預計第三季取得中期成果。雙方還針對幾種傳染病研究新的mRNA疫苗。

賽諾菲預計今年第三季完成該收購案。