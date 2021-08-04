亞系外資針對義隆(2458)出具最新研究報告指出，NB/Chromebook下半年市場減緩，加上智慧型手機相關時程遞延，故義隆目標價由220元下調至170元、重申優於大盤評等。

亞系外資表示，義隆受制於產能，對第三季營收放緩，有點令市場失望，且下半年商用筆電市場回穩不足以抵銷筆電/Chromebook的下滑，另外，智慧型手機業務進度也將延遲，故將目標價由220元下調至170元、重申優於大盤評等，調升義隆2021年每股收益1%，但由於終端需求疲軟，將2022年每股收益下調8%，原因為智慧手機應用速度較慢。

義隆預估第三季營收落在季減4%到季增3%，與第二季類似，預估略低於亞系外資預期的季增6~11%，主要是因為產能限制以及較弱的Chromebook需求，除了高利潤率觸控螢幕外，大部分產品線的出貨量都將受到影響。

亞系外資表示，義隆昨法說會證實了最近供應鏈對需求減弱的擔憂，預計下半年Chromebook和消費市場將放緩，將2021全球NB出貨規模由2.5億台降低到2.35~2.37億台，下修幅度約6%，Chromebook出貨量下半年將低於上半年，全年出貨量減少約10%、落在4500~5000萬台。儘管預期隨著Windows 11的升級，商用筆電市場下半年將回暖，但義隆仍預計其今年的出貨量將下降。

非筆電部分，亞系外資表示，義隆智慧手機的進展則可能會延遲，義隆將帶筆觸控使用於折疊型智慧型手機，因為當前市場上的手寫筆設計可能會刮傷螢幕，所以供應商必須重新測試，因此，推出時間點預計在2022年初，而不非先前預估的2021年底，故義隆多元化發展需要更長時間發酵。