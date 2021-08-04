孟晚舟引渡案最後階段審理，法官不會定罪只會准駁是否引渡。（澎湃新聞）

大陸央視新聞用戶端4日報導，從加拿大溫哥華當地時間4日上午開始，備受關注的孟晚舟引渡案，將在加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院進入最後階段審理，預計審理將持續3周，對於各方關心的審判結果，報導分析，加拿大法官最終不能給孟晚舟定罪，只能准駁加拿大可否將孟晚舟引渡到美國。

報導指出，首先，法官不會給孟晚舟定罪，引渡案審理的是引渡程序是否合法，對於被引渡人是否犯罪，法官無權作出判決。因此，加拿大的法官不能給孟晚舟定罪，只是裁決是否准予引渡。

根據慣例，法官在這一輪審理結束時不會立即作出裁決，而是會在少則幾個星期、多則幾個月之後才公布裁決書。

央視報導指，孟晚舟引渡案是美國為了遏制中國的發展，為了打擊以華為為代表的中國高科技企業而製造的一個陷阱。加拿大聲稱，根據加美之間的引渡條約逮捕孟晚舟，其實也有司法之外的利益權衡。

報導分析，最後階段審理，主要有三個內容：

1、聽證第三分支：

法庭將聽證孟晚舟律師提出的「程序濫用」申訴理由中的第三分支，也就是美方提交給法庭的引渡文件中，關鍵證據存在重大遺漏，對法庭審理造成誤導。在此之前，法官已經拒絕了孟晚舟的律師提出的在第三分支聽證中引入匯豐銀行的新證據的請求。

2、補救措施（Remedy）：

孟晚舟律師要求法官把「程序濫用」申訴理由的四個分支合併考慮，對美方的引渡要求採取「補救」措施，也就是終止引渡程序。在此之前，法庭已經聽證了另外三個分支：美國對本案進行政治干預、逮捕孟晚舟的過程有多種違法行為、美方的引渡要求違反了國際法。

3、遞解審理（Committal）：

遞解審理可看作是在這一級法院最後的裁決。法官在這個裁決中將決定是否把被引渡人交給引渡申請方，也就是裁決是否把孟晚舟引渡給美國。

在遞解審理之前的所有審理和裁決，實際上都針對孟晚舟的律師提出的申訴，法官要裁決是否接受這些申訴理由並終止引渡程序。而遞解審理則是法官要裁決是否接受檢方律師的主張，即是否准予引渡。

報導指出，法官的裁決結果只有兩種可能：准予引渡，或者終止引渡。

1、如果法官准予引渡：

按照司法界人士的解釋，如果裁決結果是准予引渡，那麼案件將轉交加拿大司法部長兼檢察總長決定是否完成引渡程序。按照加拿大法律，司法部長在案件任何階段都有權決定是否終止引渡程序，在這個階段同樣有這個權力。

如果司法部長的決定是完成引渡程序，外界普遍預測，孟晚舟的律師會提起上訴或抗告。屆時，案件將進入上訴或抗告階段，將會持續較長的時間，有人認為可能會持續數年之久。

2、如果法官終止引渡程序：

在加拿大的引渡案中，法官或者司法部長決定終止引渡程序後，被引渡人就能立刻獲得自由。