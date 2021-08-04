高雄前鎮區凱旋路昨出現「天坑」，高市副市長林欽榮昨深夜到場被媒體直擊飆罵官員「早上5點半前全做好，做不好就殺了你的頭！」。對此，林欽榮今（4）日坦言「軍令如山」，市府團隊必須繃緊神經，保障市民通行安全。

林欽榮強調，在極端氣候裡面，路面塌陷恐形成常規，他要求任務務必要達成，以市民通行權為優先，如果自己有什麼樣的說法，其實都應該是稱為「我們必須要達成任務」。

林欽榮表示，凱旋四路屬於重要幹道，怎麼可以讓它等隔天再做完呢？「這是軍令如山，我們要繃緊神經，使得市民能夠比較安全一點」，所幸所有的工作團隊都如期能夠達成，今天清晨5點半正式通車完成，請各位放心，我們隨時都會保持負責任的態度，處理所有路面塌陷問題。

至於前高市新聞局長鄭照新在臉書發文質疑市府團隊，林欽榮表示，沒看到他的發文，也不認識對方，「我只是做我該做的事情」，謝謝他的關心。他強調，市政府一樣，文官都是常規的，重點在你的領導統御如何？我們所有的文官都是優秀的，重點是在領導統御，軍令如山，同時5點半之前，確實都已經達成，團隊合作更勝於互相推託。

對於天坑事件，市長陳其邁今受訪時直說，昨天收到通報就應該馬上處理，怎麼還要拖到隔天，這點我們非常不高興。他要求工務局跟公共安全有關的工作一刻都不能慢，因此昨天林副市長就要求立刻填平，來維護行車安全及公共安全。