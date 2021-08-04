中華民意研究協會提供

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中華民意研究協會今天公布民調，2024年總統大選可能的潛在候選人中，以國民黨的侯友宜和民進黨賴清德支持度最高，但無論民進黨推出賴清德或鄭文燦，就算柯文哲加入成為「三角督」，侯友宜都可領先居於第二位的候選人超過10個百分點。

中華民意研究協會理事長黃旻華、今天與中山大學研治研究所教授廖達琪、淡江大學公共行政學系副教授蕭怡靖等人今天召開線上記者會公布最新民調。

調查中顯示，2024年的總統大選，如果明天就是投票日，且由民進黨的賴清德、國民黨的侯友宜和民眾黨的柯文哲三人參選，侯友宜可獲34.9％支持，賴清德居次，為24.2％，柯文哲19％，另有6.3％都不支持或投廢票，5.5％尚未決定，10％不知道或拒答。

若由民進黨的鄭文燦、國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲三人交戰，侯友宜仍可勝選，獲37.5％民眾支持，鄭文燦18.3％、柯文哲21％，另有8.5％選擇都不支持或投廢票，5.1％尚未決定，9.5％不知道或拒答。

如果是由民進黨的賴清德、國民黨的朱立倫和民眾黨的柯文哲參選，則以賴清德支持度最高，獲27.5％支持，柯文哲27.2％居次、朱立倫為21.3％。

若由民進黨的鄭文燦、國民黨的朱立倫和民眾黨的柯文哲形成「三角督」，則以柯文哲支持度最高，達30％，其次是朱立倫21.9％、鄭文燦為20.9％。

黃旻華表示，侯友宜與賴清德分別為兩黨領先組，在四個可能的對戰組合中，國民黨的侯友宜以及民進黨的賴清德分別為兩黨的領先組。在「賴、侯、柯」以及「鄭、侯、柯」兩個對戰組合中，侯友宜分別獲得34.9％以及37.5％的支持度，領先第二位可能人選超過10個百分點。

若國民黨改由朱立倫應戰，在「賴、朱、柯」的對戰組合中，賴清德與柯文哲勢均力敵，相差不到一個百分點。如果是「鄭、朱、柯」的組合，則是柯文哲佔據優勢。

這項民調是由中華民意研究協會委託TVBS 民意調查中心，在7月27日至8月1日進行，有效樣本1088份，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。