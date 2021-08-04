中國大陸唯一諾貝爾文學獎得主莫言，因不在中國作協「中國百年名作家」之列，最近有議論認為，這實際是徹底否定了他和他的作品，為這些年的是非爭論間接定調。不過近來大陸網上對於莫言得獎後沉寂多年、被喻為「8年磨一劍」的唯一作品《晚熟的人》，多有正面回應。

大陸微信公號「知乎」7月14日一篇〈中國唯一諾貝爾文學獎得主莫言被批「媚外」 遭踢出百年名作家之列〉文章，指央媒《光明日報》6月22日發表中國作協書記處書記吳義勤〈百年中國文學的紅色基因〉，列舉中國百年著名作家和著作名單，獨不見莫言和他的魔幻大作。

6月24日，《光明日報》又發表文藝界權威刊物《文藝報》總編梁鴻鷹〈讓人們重回百年文學現場──寫在「紅色經典初版影印文庫」出版之際〉一文，又列出大量紅色作家和作品，莫言又榜上無名。

文章說，央媒幾乎同聲強調，中國新時代文藝事業發展方向，仍是「為人民服務、為社會主義服務」。凡損害人民利益，抹黑新中國，詆毀社會主義，都缺少紅色基因、違背主流民意，必然被人民大眾唾棄，最終被掃進歷史垃圾堆。由此，之前有關莫言是是非非爭論，已間接定調。

不過，大陸網上同日也有〈莫言被「批判」，下一個和下下一個是誰？〉一文指莫言被「批判」早有端倪，9年前領回諾獎即遭「集體批判」，集成《莫言批判》一書痛陳「九大罪狀」。莫言那時起基本上「不再說話」。但批莫言力道不減，日前某篇〈莫言的問題不可容忍〉網路爆量文章又羅列他四大罪狀：存心暴露社會黑暗；蓄意抹黑新中國；發洩心中的怨恨；迎合西方反華勢力需要。

文章擔心，是準備徹底封殺和莫言一樣，不唱讚歌、將文學當成揭露社會陰暗面的這股作家「風」嗎？下一個人又會是誰？命運又將如何？

大陸海納新聞網也分析，莫言得獎遭來謾罵，究竟錯在哪？如今，他帶著沉澱8年的委屈不公、人生感悟，寫作手法依舊質樸，一口氣在最新作品《晚熟的人》講了12個故事。

莫言形容「晚熟的人」是：有的人小時候膽小，容易被人欺負。但在成長過程中，遭遇了一些事，也就慢慢成熟起來，變得不再膽小。這樣的人大都善良，哪怕經歷了種種，也不會喪失理智，而是選擇過好自己人生。

人民網旗下人民資訊公號日前轉引「海峽網」有關《晚熟的人》書評〈40歲以前活給別人看，40歲以後要為自己而活〉。莫言在書中說：「本性善良的人都晚熟，後來雖然開竅了，也是被壞人催熟的，但是他們仍然可以保持善良赤誠。」「我不夠成熟，不夠圓滑，不夠老練。沒關係，我只不過是一個晚熟的人。」很開心自己成為了這樣的人。